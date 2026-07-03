Эксперт объяснил растущую популярность санаториев

По словам эксперта, именно поэтому все больше людей 35−40 лет выбирают санатории, не только чтобы лечить эти болезни, но и чтобы восстановиться и «замедлиться» до того, как организм даст серьезный сбой. Особенно востребованы программы антистресса, которые сейчас есть практически в каждом санатории, добавил Буря.