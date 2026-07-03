Эксперт объяснил растущую популярность санаториев

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Заболевания ЖКТ, суставов и кожи, раньше считавшиеся возрастными, теперь все чаще возникают у 35−40-летних из-за сидячей работы и неправильного питания, рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
«Большое количество молодых людей страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проблемами с кожей, с суставами. Все это следствие неправильного образа жизни, сидячей работы, неправильного питания», — сказал Буря 360.ru.
По словам эксперта, именно поэтому все больше людей 35−40 лет выбирают санатории, не только чтобы лечить эти болезни, но и чтобы восстановиться и «замедлиться» до того, как организм даст серьезный сбой. Особенно востребованы программы антистресса, которые сейчас есть практически в каждом санатории, добавил Буря.