«Через час начнут задыхаться»: Севастопольский аквариум просит помощи

Пока самое главное — нет гибели рыб и других обитателей. Многие из них тропического происхождения, поэтому изменение и незначительное увеличение температуры — фактор для них не такой стрессовый. А самое страшное в отсутствие света — это остановка фильтрации воды и подачи кислорода. Сейчас вода в аквариумах чистая, все технические службы работают практически круглосуточно. И я хотела бы от себя лично искренне поблагодарить горожан, которые помогли нашим обитателям Аквариума.