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«Через час начнут задыхаться»: Севастопольский аквариум просит помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольский музей-аквариум, где содержится около 5 тысяч животных, просит правительство города разрешить покупать бензин «на вынос» хотя бы на одной из АЗС — это необходимо для поддержания работы генераторов. В противном случае через час обитатели водоемов начнут задыхаться, а через два будут первые жертвы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Севастопольского музея-аквариума Алексей Ершов, отметив, что пока топлива остается только на три дня. И это с учетом жесткой экономии и того, что помощь оказывают неравнодушные горожане, в том числе предприниматели.

Ранее сообщалось, что местные жители оказывают помощь Севастопольскому аквариуму, где сложилась непростая ситуация из-за перебоев с электричеством.

Вот вы только позвонили сейчас — и как раз свет выключился. До этого электроэнергия два дня была бесперебойно. Но теперь отключили, и неизвестно, как дальше будет.

сказал директор аквариума

По словам Ершова, сейчас у аквариума собрался некоторый запас бензина — 300 литров. Все благодаря простым людям, в том числе предпринимателям из Севастополя и даже Симферополя, которые предоставили топливо.

Однако этого количества хватит на три дня, даже с учетом жесткой экономии: генераторы включают не сразу, как потухают все приборы, а спустя некоторое время. Прямо во время нашего разговора Алексей отвлекается, чтобы отдать распоряжение включить генераторы через полчаса. Средний расход устройства, говорит, составляет 15 — 18 литров в час, так что надо быть бережливее.

Но и долго экономить нет возможности — животные, а их в аквариуме около 5 000, начнут гибнуть, сказал Ершов.

40−50 минут — и начинается первое кислородное голодание у животных, и необходимо уже включаться. В принципе, уже через сорок минут начинается ухудшение кислородного состояния, но еще как-то терпимо. Но через час уже будут животные потихоньку задыхаться. А через два часа будут первые трупы.

рассказал Ершов

Покупать бензин у перекупщиков, говорит директор, аквариуму, который в нынешнее время принимает в день не более десятка посетителей, вообще не вариант: час работы генераторов в таком случае будет обходиться 8 000 рублей вместо 2 000, если приобретать топливо на АЗС.

«Ну это же немыслимая сумма», ­- заметил Ершов.

Именно о том, чтобы получить разрешение покупать хотя бы на одной заправочной станции Севастополя бензин на вынос, то есть в канистры для заправки генераторов просит сегодня руководства учреждения правительство города.

«Мы письмо написали и отнесли в правительство в понедельник, на имя заместителя Михаила Развожаева, который там занимается всем. По поводу квотировать нас как-то по топливу или дать возможность нам его приобретать в канистрах на заправках. Рассмотреть вопрос наш, подойти к нему гибче. Но пока ответа нет», — сказал Ершов.

По словам заведующей лабораторией фиторесурсов Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. А. О. Ковалевского РАН, заслуженного эколога России Наталии Мильчаковой, накануне она обходила все залы аквариума, который работает в обычном режиме, однако риски остаются.

Пока самое главное — нет гибели рыб и других обитателей. Многие из них тропического происхождения, поэтому изменение и незначительное увеличение температуры — фактор для них не такой стрессовый. А самое страшное в отсутствие света — это остановка фильтрации воды и подачи кислорода. Сейчас вода в аквариумах чистая, все технические службы работают практически круглосуточно. И я хотела бы от себя лично искренне поблагодарить горожан, которые помогли нашим обитателям Аквариума.

сказала Мильчакова

Она отметила, что здание Института биологии южных морей, в цокольном этаже которого располагается Севастопольский музей-аквариум, находится среди объектов, куда в первую очередь дают свет после отключения.

«Но несмотря на то, что мы как бы защищены этим, после 24-го июня числа никто не знал сколько Аквариум будет без света, и какой запас топлива нужно создать для генераторов», — заключила она.

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