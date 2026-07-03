«Через час начнут задыхаться»: Севастопольский аквариум просит помощи

Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Севастопольского музея-аквариума Алексей Ершов, отметив, что пока топлива остается только на три дня. И это с учетом жесткой экономии и того, что помощь оказывают неравнодушные горожане, в том числе предприниматели.
Ранее сообщалось, что местные жители оказывают помощь Севастопольскому аквариуму, где сложилась непростая ситуация из-за перебоев с электричеством.
Вот вы только позвонили сейчас — и как раз свет выключился. До этого электроэнергия два дня была бесперебойно. Но теперь отключили, и неизвестно, как дальше будет.
По словам Ершова, сейчас у аквариума собрался некоторый запас бензина — 300 литров. Все благодаря простым людям, в том числе предпринимателям из Севастополя и даже Симферополя, которые предоставили топливо.
Однако этого количества хватит на три дня, даже с учетом жесткой экономии: генераторы включают не сразу, как потухают все приборы, а спустя некоторое время. Прямо во время нашего разговора Алексей отвлекается, чтобы отдать распоряжение включить генераторы через полчаса. Средний расход устройства, говорит, составляет 15 — 18 литров в час, так что надо быть бережливее.
Но и долго экономить нет возможности — животные, а их в аквариуме около 5 000, начнут гибнуть, сказал Ершов.
40−50 минут — и начинается первое кислородное голодание у животных, и необходимо уже включаться. В принципе, уже через сорок минут начинается ухудшение кислородного состояния, но еще как-то терпимо. Но через час уже будут животные потихоньку задыхаться. А через два часа будут первые трупы.
Покупать бензин у перекупщиков, говорит директор, аквариуму, который в нынешнее время принимает в день не более десятка посетителей, вообще не вариант: час работы генераторов в таком случае будет обходиться 8 000 рублей вместо 2 000, если приобретать топливо на АЗС.
«Ну это же немыслимая сумма», - заметил Ершов.
Именно о том, чтобы получить разрешение покупать хотя бы на одной заправочной станции Севастополя бензин на вынос, то есть в канистры для заправки генераторов просит сегодня руководства учреждения правительство города.
«Мы письмо написали и отнесли в правительство в понедельник, на имя заместителя Михаила Развожаева, который там занимается всем. По поводу квотировать нас как-то по топливу или дать возможность нам его приобретать в канистрах на заправках. Рассмотреть вопрос наш, подойти к нему гибче. Но пока ответа нет», — сказал Ершов.
По словам заведующей лабораторией фиторесурсов Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. А. О. Ковалевского РАН, заслуженного эколога России Наталии Мильчаковой, накануне она обходила все залы аквариума, который работает в обычном режиме, однако риски остаются.
Пока самое главное — нет гибели рыб и других обитателей. Многие из них тропического происхождения, поэтому изменение и незначительное увеличение температуры — фактор для них не такой стрессовый. А самое страшное в отсутствие света — это остановка фильтрации воды и подачи кислорода. Сейчас вода в аквариумах чистая, все технические службы работают практически круглосуточно. И я хотела бы от себя лично искренне поблагодарить горожан, которые помогли нашим обитателям Аквариума.
Она отметила, что здание Института биологии южных морей, в цокольном этаже которого располагается Севастопольский музей-аквариум, находится среди объектов, куда в первую очередь дают свет после отключения.
«Но несмотря на то, что мы как бы защищены этим, после 24-го июня числа никто не знал сколько Аквариум будет без света, и какой запас топлива нужно создать для генераторов», — заключила она.