Памятник Маяковскому в Дзержинске отреставрируют в 2027 году

В Дзержинске спустя 60 лет после установки отреставрируют памятник Владимиру Маяковскому. Работы запланированы на 2027 год. Об этом Pravda-nn.ru сообщили в городской администрации.
При этом, художник-реставратор рекомендовал не чинить обветшавший постамент, а заменить его целиком. Монумент, установленный в 1965 году, ни разу не подвергался капитальному ремонту за шесть десятилетий. Как следствие — гранитная облицовка постамента местами отслоилась и осыпалась, а по всей конструкции пошли трещины. Примечательно, что в 2024 году на реставрацию уже выделялись средства, однако фактических работ так и не проводилось.
По оценке специалистов, причина разрушений кроется в конструкции самого основания: постамент выполнен из бетона и облицован гранитными слэбами, что изначально делает его недолговечным. Из-за постоянного воздействия влаги и сезонных перепадов температур облицовка теряет целостность каждые 3−5 лет.
Для выработки оптимальной стратегии восстановления администрация города направила официальный запрос члену Российского и Московского союзов художников А. А. Щитову. Искусствовед рекомендовал кардинальное решение — полностью демонтировать существующий бетонный постамент и установить вместо него монолитную гранитную стелу.
Окончательная стоимость ремонтных работ будет определена по итогам экспертизы состояния бетонного основания. Само восстановление объекта запланировано на следующий год.