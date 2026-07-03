Памятник Маяковскому в Дзержинске отреставрируют в 2027 году

При этом, художник-реставратор рекомендовал не чинить обветшавший постамент, а заменить его целиком. Монумент, установленный в 1965 году, ни разу не подвергался капитальному ремонту за шесть десятилетий. Как следствие — гранитная облицовка постамента местами отслоилась и осыпалась, а по всей конструкции пошли трещины. Примечательно, что в 2024 году на реставрацию уже выделялись средства, однако фактических работ так и не проводилось.