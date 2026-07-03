Шерин о ситуации с топливом: Дополнительных ограничений в Калининградской области не требуется

По его словам, в настоящий момент власти занимаются насыщением региона топливом и хотят запустить работу розницы на заправках «Балтнефти». По мнению правительства, это позволит ликвидировать очерёдность. «Введение карточек, талонов, кодов — это с одной стороны порядок, с другой стороны — отсутствие возможности в моменте встать в очередь. Кто хотел бы заправиться сегодня, сможет заправиться, условно, через три дня. Вопрос: это благо или нет? Это надо взвесить и проанализировать», — добавил чиновник.