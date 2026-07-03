Шерин о ситуации с топливом: Дополнительных ограничений в Калининградской области не требуется

Дополнительные ограничения или регулирование отпуска топлива в Калининградской области не требуются. Об этом заявил первый заместитель губернатора Валерий Шерин в эфире «Дома Советов».
Мы разные варианты рассматриваем, но пока наблюдаем за происходящим. С моей точки зрения, введение дополнительных ограничений или регуляторики пока не требуются. Мы понимаем, любая очерёдность упорядоченная — это отсутствие возможности встать в живую очередь в моменте. Будем наблюдать за ситуацией, как она будет развиваться, — сказал Шерин.
По его словам, в настоящий момент власти занимаются насыщением региона топливом и хотят запустить работу розницы на заправках «Балтнефти». По мнению правительства, это позволит ликвидировать очерёдность. «Введение карточек, талонов, кодов — это с одной стороны порядок, с другой стороны — отсутствие возможности в моменте встать в очередь. Кто хотел бы заправиться сегодня, сможет заправиться, условно, через три дня. Вопрос: это благо или нет? Это надо взвесить и проанализировать», — добавил чиновник.
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область.