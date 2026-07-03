114 боевых вылетов. Герой СССР Гурвич штурмовал Берлин и готовил чемпионов

Он с юности мечтал о небе, а в 1945-м вместе с боевыми товарищами штурмовал Берлин, став одним из тех, кто приближал Великую Победу. Но после капитуляции Германии его путь не закончился.
Сегодня лётчик-ас, Герой Советского Союза Семён Гурвич известен не только как тот, кто всю жизнь был верен самолётам. Он остаётся в памяти и как блестящий спортивный тренер. Выйдя в запас, лётчик сменил кабину штурмовика на спортивную форму, воспитывая чемпионов мира по стендовой стрельбе. 3 июля отмечается годовщина со дня рождения героя. Корреспондент rostov.aif.ru восстановил биографию лётчика и узнал, как военные навыки помогли ему в мирном деле.
114 боевых вылетов.
Будущий ас родился 3 июля 1923 года. Боевой путь Гурвича начался в октябре 1942 года, когда после окончания Балашовской военной авиационной школы пилотов он прибыл в 431-й штурмовой авиационный полк. Первое боевое крещение молодой лётчик получил в июле 1943-го на Курской дуге, летал на самолёте «Ил-2». За год напряжённых боёв, с 5 июля 1943 по 1 июля 1944 года, заместитель командира эскадрильи совершил 114 успешных боевых вылетов на Центральном и Белорусских фронтах.
Особый героизм Семён Исаакович проявил в ходе решающего сражения Великой Отечественной. В самом пекле боя на Курской дуге его машина получила серьёзные повреждения. Однако командир сумел вывести технику сквозь линии фронта и благополучно «дотянуть» её до расположения советских войск.
На счету экипажа под его руководством — 19 уничтоженных танков, пять автомашин, паровоз, десять железнодорожных цистерн с горючим, речной пароход. Лётчики подавили огонь 26 орудий полевой и 17 зенитной артиллерии, десять миномётных батарей, взорвали четыре склада боеприпасов, три склада с горючим и разрушили две переправы.
В 14 воздушных боях Гурвич лично сбил один вражеский истребитель и два — в составе группы. 26 октября 1944 года за образцовое выполнение заданий и проявленное мужество лейтенанту присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 26 апреля 1945 года капитан Гурвич водил группу из 24-х самолётов «Ил-2» на штурмовку противника в Берлине.
Небо и спорт.
Великую Отечественную войну Семён Исаакович закончил командиром эскадрильи 174-го гвардейского штурмового полка. После Победы он не расстался с авиацией, продолжил службу, в 1955 году окончил военно-воздушную академию. В запас полковник Гурвич вышел в 1966 году.
В Ростове-на-Дону он нашёл новое призвание — стендовую стрельбу. По его инициативе в Школе высшего спортивного мастерства открыли отделение этого вида спорта, где он сам возглавил тренерскую работу.
Его методика принесла плоды: дочь Гурвича Лариса стала чемпионкой мира по стендовой стрельбе среди женщин. За вклад в развитие спорта ему присвоили звания заслуженного тренера РСФСР и СССР, а также доверили пост председателя тренерского совета областной федерации.
Память в камне.
Семён Исаакович ушёл из жизни 20 октября 2004 года, но память о нём сохраняется в двух городах, связанных с его судьбой. В Ростове-на-Дону, в переулке Халтуринском, 46, на доме, где жил герой, установлена мемориальная доска. В Воронеже, возле школы № 35, где учился будущий лётчик, в 2016 году также открыли памятную табличку.
Его боевые награды — четыре ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, дважды орден Отечественной войны 1-й степени и две медали «Красная Звезда» — остаются свидетельством пройденного пути. Но главный итог жизни Гурвича — не только в звёздах на погонах, но и в поколениях спортсменов, которые достигли больших высот благодаря его настойчивости, дисциплине и вере в человека.
Единственная дочь.
«Мы все очень любим, уважаем и помним Семёна Исааковича. Он воспитал прекрасную дочь Ларису Семёновну, это легендарная женщина, чемпионка мира по стендовой стрельбе. Она сейчас вместе с сыном Константином живёт в Крыму, но мы поддерживаем связь», — комментирует нашей редакции Игорь Катенин, двоюродный внук героя.
По словам Игоря Катенина, Семён Гурвич был младшим из трёх родных братьев, старший — Соломон, средний — Иосиф. Средний брат служил военным врачом, его сын Михаил до сих пор живёт в Ростове-на-Дону.
«Все потомки братьев поддерживают отношения, дружим, ездим друг к другу в гости, созваниваемся», — добавляет собеседник.
Семья хранит память о подвигах героя и с теплом вспоминает о Сёмене. Много сил и времени сохранению памяти о подвиге отца отдала его дочь Лариса Гурвич — заслуженный мастер спорта СССР. Она тренировалась под руководством Семёна Исааковича. Чемпионка установила 21 рекорд в стендовой стрельбе, в том числе пять мировых, пять европейских и 11 рекордов СССР.
«Лариса Семёнова — единственная дочь, она прекрасно знает всю историю семьи. Они долгое время жили в одной квартире, выросли вместе», — отмечает Игорь Катенин.