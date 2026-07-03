114 боевых вылетов. Герой СССР Гурвич штурмовал Берлин и готовил чемпионов

Сегодня лётчик-ас, Герой Советского Союза Семён Гурвич известен не только как тот, кто всю жизнь был верен самолётам. Он остаётся в памяти и как блестящий спортивный тренер. Выйдя в запас, лётчик сменил кабину штурмовика на спортивную форму, воспитывая чемпионов мира по стендовой стрельбе. 3 июля отмечается годовщина​ со дня рождения героя. Корреспондент rostov.aif.ru восстановил биографию лётчика и узнал, как военные навыки помогли ему в мирном деле.