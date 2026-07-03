Проректор РГУ Голунов: доверяем президенту в решении топливного вопроса

«Самое главное, что и органы власти, и лично президент, и правительство, уделяют этому вопросу большое внимание. Мы видим, что создан и осуществляет работу оперативный штаб по разрешению этой ситуации с топливным кризисом. Очень показательным является совещание, которое было проведено президентом в прошедшие выходные, где присутствовали и представители правительства нашей страны, и представители нефтегазовых компаний», — заявил он.