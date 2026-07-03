В Новосибирске на дорогах начали наносить разметку холодным пластиком

Новое покрытие уже появилось на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского. Материал разработали местные производители с учетом сибирского климата — он устойчив к истиранию шипованной резиной. В прошлом году экспериментальное покрытие показало хорошие результаты: после таяния снега сохранилось почти 90 процентов разметки.