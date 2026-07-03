Малыша спасло козье молоко: калининградка стала няней для оленёнка, от которого отказалась мама (видео)

«Этот вечер я не забуду никогда. Малыш угасает, а я лихорадочно ищу ему еду на “Авито”. Все отказывают: мол, раскупили. И тут откликнулась одна женщина. Она по голосу поняла — вопрос жизни и смерти. Сказала ехать к ней, подоила козу, нашла соску на бутылочку и даже денег не взяла. Очень ей благодарна!» — говорит хозяйка оленёнка.