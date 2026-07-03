627 объектов недвижимости изъяли в Сормове для продления метро

Проект развития метрополитена в Сормовском районе предусматривает реализацию в восемь этапов. Первые три этапа посвящены подготовке площадки: в их рамках планируется вынос инженерных сетей и демонтаж зданий — это нужно для формирования трасс будущей линии и обустройства монтажно‑демонтажных камер.