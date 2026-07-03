627 объектов недвижимости изъяли в Сормове для продления метро

В Нижнем Новгороде продолжается процедура изъятия недвижимости в рамках возведения станции метро «Сормовская». По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, на текущий момент в муниципальную собственность передано 627 объектов.
Общий объём необходимых к изъятию строений составляет 726 единиц. К 24 июня удалось урегулировать вопрос примерно по 86% объектов. Судьба 91 строения сейчас определяется в судебном порядке, ещё восемь объектов передаются в собственность города на основании добровольного согласия владельцев.
Проект развития метрополитена в Сормовском районе предусматривает реализацию в восемь этапов. Первые три этапа посвящены подготовке площадки: в их рамках планируется вынос инженерных сетей и демонтаж зданий — это нужно для формирования трасс будущей линии и обустройства монтажно‑демонтажных камер.
Ранее, в апреле текущего года, сообщалось, что основной объём изыскательских работ на участке в Сормове уже завершён.