В Воронеже готовы отключить воду на время обновления оборудования

Специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») завершают подготовительные работы для крупного обновления оборудования на водоподъемных станциях и сетях водоснабжения. Сегодня, 3 июля, в 22:00 в городе будут поэтапно остановлены три ВПС (№ 8, № 9 и № 12). Сначала будет снижен поток воды, а затем — поочередно отключены насосные агрегаты. Чтобы завершить ремонт в срок, задействуют около сотни человек и 20 единиц техники. Об этом рассказали на предприятии.