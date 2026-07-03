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В Воронеже готовы отключить воду на время обновления оборудования

Специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») завершают подготовительные работы для крупного обновления оборудования на водоподъемных станциях и сетях водоснабжения. Сегодня, 3 июля, в 22:00 в городе будут поэтапно остановлены три ВПС (№ 8, № 9 и № 12). Сначала будет снижен поток воды, а затем — поочередно отключены насосные агрегаты. Чтобы завершить ремонт в срок, задействуют около сотни человек и 20 единиц техники. Об этом рассказали на предприятии.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») завершают подготовительные работы для крупного обновления оборудования на водоподъемных станциях и сетях водоснабжения. Сегодня, 3 июля, в 22:00 в городе будут поэтапно остановлены три ВПС (№ 8, № 9 и № 12). Сначала будет снижен поток воды, а затем — поочередно отключены насосные агрегаты. Чтобы завершить ремонт в срок, задействуют около сотни человек и 20 единиц техники. Об этом рассказали на предприятии.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в период с 22:00 до 6:00 воскресенья, 5 июля, водоснабжение будет отключено на левом берегу Воронежа — в Железнодорожном и Левобережном районах. Ограничения также затронут:

микрорайон Новое Отрадное;

микрорайон Черемушки;

поселок Отрадное Новоусманского района;

ул. Казакова;

ул. Лесной поселок;

БУ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»;

ООО «Клинический санаторий имени Горького»;

ДПК «Нептун».

Кроме того, в Центральном районе города будет снижено давление воды на верхних этажах жилых домов, не оборудованных повысительными насосами, а также в Коминтерновском районе в квартале улиц: Московский проспект (четная сторона) — Урицкого — Транспортная — Ипподромная — Шишкова — Хользунова.

«РВК-Воронеж» предстоит заменить несколько запорных арматур разных диаметров, а также проконтролировать работы подрядчика по переключению вновь построенного канализационного коллектора диаметром 1200 мм в рамках завершения работ по реконструкции Остужевской развязки. На ВПС-9 смонтируют оборудование в рамках инвестиционной программы.

«Все эти работы позволят снизить риски возникновения нештатных ситуаций, повысить стабильность подачи воды и продлить срок службы ключевых узлов системы», — заявили на предприятии.

Накануне масштабного отключения воды жители областного центра начали жаловаться в соцсетях на преждевременную паузу в подаче ресурса. В «РВК-Воронеж» в ответ на это сообщили, что пока водоснабжение домов на левом берегу не ограничивали. В компании уточнили, что «снижение давления в системе возможно из-за повышенного водоразбора».

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