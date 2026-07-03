В Самаре запустят новый автобусный маршрут

Как поясняют чиновники, в адрес департамента транспорта поступило заявление от организации-перевозчика о запуске нового автобусного маршрута от улицы Красных Коммунаров до микрорайона Крутые Ключи. Инициативу обсудили в рамках рабочей группы, которая оценила предложение как целесообразное.