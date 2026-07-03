Благоустройство набережной в Павловском Посаде завершат в начале осени

Благоустройство набережной возле озера Стахановского ведется в городе Павловский Посад. Работы осуществляются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
На территории уже проложили пешеходные дорожки, установили системы освещения и видеонаблюдения, смонтировали садово-парковое, спортивное и детское оборудование. Также там появились шезлонги, навесы, мангальная зона, арт-объекты, лестницы и настилы.
В министерстве уточнили, что на набережной продолжается обустройство настилов, укладка плитки, монтаж оборудования. Завершить все работы планируется в начале осени.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.