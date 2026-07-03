Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благоустройство набережной в Павловском Посаде завершат в начале осени

Сейчас там обустраивают настилы, укладывают плитку, монтируют оборудование.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство набережной возле озера Стахановского ведется в городе Павловский Посад. Работы осуществляются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

На территории уже проложили пешеходные дорожки, установили системы освещения и видеонаблюдения, смонтировали садово-парковое, спортивное и детское оборудование. Также там появились шезлонги, навесы, мангальная зона, арт-объекты, лестницы и настилы.

В министерстве уточнили, что на набережной продолжается обустройство настилов, укладка плитки, монтаж оборудования. Завершить все работы планируется в начале осени.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.