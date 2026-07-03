Контракт с перевозчиком маршрута № 118 в Нижнем Новгороде расторгнут

Проверку оплаты проезда в автобусах маршрута № 118 (перевозчик — ООО «АТП») в Нижнем Новгороде провел отдел контроля пассажирских перевозок Центра развития транспортных систем (ЦРТС) на основании поступивших обращений граждан. Об этом сообщает ТК «Волга» со ссылкой на ЦРТС Нижегородской области.