Контракт с перевозчиком маршрута № 118 в Нижнем Новгороде расторгнут

Проверку оплаты проезда в автобусах маршрута № 118 (перевозчик — ООО «АТП») в Нижнем Новгороде провел отдел контроля пассажирских перевозок Центра развития транспортных систем (ЦРТС) на основании поступивших обращений граждан. Об этом сообщает ТК «Волга» со ссылкой на ЦРТС Нижегородской области.
Факт продажи билетов по тарифам, не установленным правительством Нижегородской области, подтвержден.
Кроме того, выяснилось, что с пассажиров взимали плату за проезд «способами, не предусмотренными действующим законодательством».
Напомним, что наличные средства больше не принимают в общественном транспорте Нижнего Новгорода.
«Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области принято решение о расторжении контракта на обслуживание маршрута № 118 в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.
6 июля в адрес перевозчика направят соответствующее уведомление, после чего контракт по 44-ФЗ расторгнут через 10 дней.
На время проведения конкурсных процедур по выбору нового подрядчика заключат контракт с Кстовской транспортной компанией (работает на других маршрутах в Кстове).
«Движение по маршруту № 118 будет сохранено», — подчеркнули в ЦРТС.