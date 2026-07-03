Капремонт школы № 123 на Гвоздильной: что изменится к новому учебному году

Как отметил градоначальник, капитальный ремонт также ведётся ещё в пяти школах города: № 48, № 76, № 93, в Большемокринской школе и в школе № 1 Кстовского района. В этом году запланированы работы в Вязовской школе и в школе № 5 в Кстово; в других школах проводят текущий ремонт по мере необходимости.