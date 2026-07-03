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Капремонт школы № 123 на Гвоздильной: что изменится к новому учебному году

Здание почти столетней давности впервые проходит полноценный капитальный ремонт.

Источник: Время

Активная кампания по благоустройству и ремонту школ идёт полным ходом: к новому учебному году город готовит обновлённые образовательные пространства, рассказал в своем канале в мессенджере MAX мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Одни из самых масштабных работ выполняют во втором корпусе школы № 123 на улице Гвоздильной: здание почти столетней давности впервые проходит полноценный капитальный ремонт — сохранят только несущие стены, остальное заменят полностью (фасад, кровля, отопление, электрика, кабинеты, актовый, спортивный и обеденный залы). На текущий момент выполнена примерно треть объёма работ. По завершении капитального ремонта корпус примет 350 учащихся начальных классов и получит современное оборудование.

Как отметил градоначальник, капитальный ремонт также ведётся ещё в пяти школах города: № 48, № 76, № 93, в Большемокринской школе и в школе № 1 Кстовского района. В этом году запланированы работы в Вязовской школе и в школе № 5 в Кстово; в других школах проводят текущий ремонт по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что школа № 123 в Нижнем Новгороде проходит капитальную перестройку.