Трамваи в Индустриальном районе возвращаются к привычным маршрутам

В Перми 6 июля возобновляется стандартное движение трамваев в Индустриальном районе. На минувшей неделе там велись плановые работы на энергоинфраструктуре, из-за чего маршруты были временно изменены. В настоящее время работы завершаются, и с понедельника транспорт возвращается к обычному графику.