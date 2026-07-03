Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для поездок на выходные

Нижний Новгород занял одну из лидирующих позиций в списке самых популярных направлений для летнего городского уикенда у россиян. Об этом сообщили эксперты крупного онлайн-сервиса по продаже товаров и услуг, проанализировав формат коротких поездок на одну-две ночи.
По данным аналитиков, столица Приволжья оказалась в пятерке наиболее востребованных городов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Краснодаром. В среднем туристы выбирают городской формат ради новых впечатлений и бронируют квартиры на троих человек за 24 дня до заселения. Подобные уикенды стали для жителей страны отдельным сценарием досуга, позволяющим сменить обстановку в ожидании полноценного отпуска.
В целом по стране суточная аренда квартир на выходные обходится путешественникам примерно в 4 100 рублей в сутки. Для сравнения, любители загородного отдыха неподалеку от мегаполисов чаще выезжают большими компаниями около семи человек и тратят на аренду дома около 16 000 рублей за ночь.
Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще выбирать отдых в Египте вместо Крыма.