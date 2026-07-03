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Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для поездок на выходные

Этим летом город стал одним из самых востребованных направлений в стране среди любителей коротких городских путешествий.

Нижний Новгород занял одну из лидирующих позиций в списке самых популярных направлений для летнего городского уикенда у россиян. Об этом сообщили эксперты крупного онлайн-сервиса по продаже товаров и услуг, проанализировав формат коротких поездок на одну-две ночи.

По данным аналитиков, столица Приволжья оказалась в пятерке наиболее востребованных городов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Краснодаром. В среднем туристы выбирают городской формат ради новых впечатлений и бронируют квартиры на троих человек за 24 дня до заселения. Подобные уикенды стали для жителей страны отдельным сценарием досуга, позволяющим сменить обстановку в ожидании полноценного отпуска.

В целом по стране суточная аренда квартир на выходные обходится путешественникам примерно в 4 100 рублей в сутки. Для сравнения, любители загородного отдыха неподалеку от мегаполисов чаще выезжают большими компаниями около семи человек и тратят на аренду дома около 16 000 рублей за ночь.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще выбирать отдых в Египте вместо Крыма.

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