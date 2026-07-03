Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для поездок на выходные

В целом по стране суточная аренда квартир на выходные обходится путешественникам примерно в 4 100 рублей в сутки. Для сравнения, любители загородного отдыха неподалеку от мегаполисов чаще выезжают большими компаниями около семи человек и тратят на аренду дома около 16 000 рублей за ночь.