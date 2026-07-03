Три системы РЭБ поставят для ГУ МЧС России по Ростовской области

ГУ МЧС России по Ростовской области получит три средства радиоэлектронного подавления радиоуправляемых беспилотных аппаратов. Поставщика техники определили по итогам тендера в начале июля 2026 года. Информация указана на сайте госзакупок.
Стоимость контракта — 3,9 млн рублей. Закупку провели за счет бюджетных средств. Средства подавления беспилотников ожидают в Ростове-на-Дону.
Контракт вступил в силу с момента его подписания и действует до конца декабря 2026 года. Все условия договора должны быть исполнены в течение указанного срока.
Добавим, также в Ростовской области 83,3 млн рублей выделят на ремонт шлюза гидроузла.
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