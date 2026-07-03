Знаменитый Дед-паук раскрыл загадку своего возраста и ловкости

«Моя мама была очень трудолюбивой. Всё время работала. Мы с ней столько раз ходили на рыбалку, когда я учился в школе. Она моментально одной рукой ловила рыбу, другой разжигала костёр, жарила на сковородке. Всё быстро! Очень ловкая была. А когда ей исполнилось 87, я сказал братьям и сёстрам: давайте я возьму маму к себе. И никто не соглашался отдавать, — делится семейными историями Андрей. — Все хотели, чтобы она жила у них. Она лежала на кровати и не двигалась, у нее ничего не было. Но все хотели забрать её к себе. Я думал: какой это венец жизни, когда родственники, сёстры, племянники, внуки хотят тебя к себе, а не избавиться».