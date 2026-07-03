Знаменитый Дед-паук раскрыл загадку своего возраста и ловкости

Андрея Дидуха, которого много лет назад прозвали русским «Человеком-пауком» за сверхспособности лазить по скалам без страховки, в нацпарке «Красноярские Столбы» знают, наверное, все. Местная достопримечательность. Еще бы: на одних руках и ногах он ловко, по-паучьи, поднимется на гладкие, как стекло, останцы-скалы Перья. Сегодня он живёт на три страны (Турция, Таиланд и Россия), квасит капусту, делает зарядку и спускается со скал вниз головой. Это главное шоу, которое и сделало его мировой знаменитостью.
Специально для krsk.aif.ru он повторил опаснейший трюк. Как себя чувствует Дед-паук в возрасте около 70 лет? Сколько точно ему лет, никто не знает.
Пучок, Дед, Паук.
Его по паспорту зовут Андрей Андронович Дидух. Фамилия переводится как «пучок». Ещё в первом классе его прозвали «дедом» — от фамилии. Так и прилипло на всю жизнь! Позже называли ласково «дедуля». А в 2018 году зарубежный журналист снял отважного скалолаза на телефон и назвал Дед-паук.
«Я там спускался вниз головой, поднимался, обнимал всех. Видео попало в международные таблоиды и издания типа New York Post и Washington Post. Все телеканалы показали его! Они говорили: русский пенсионер развлекает публику. И спросили местных пожилых: что делают они? Те отвечают, мол, сидим на лавочках. А я считаю, пенсионер должен показывать пример детям», — раскрывает атлет.
Андроныч (еще одно имя Деда-паука для своих, то есть бывалых столбистов) рассказывает эту историю без гордости, скорее, с удивлением. Как будто сам до сих пор не верит, что стал мировой звездой скалолазания. А потом вдруг начинает рассказывать про маму, совсем другим голосом.
Сыночка — мамина сильная «корзиночка».
«Моя мама была очень трудолюбивой. Всё время работала. Мы с ней столько раз ходили на рыбалку, когда я учился в школе. Она моментально одной рукой ловила рыбу, другой разжигала костёр, жарила на сковородке. Всё быстро! Очень ловкая была. А когда ей исполнилось 87, я сказал братьям и сёстрам: давайте я возьму маму к себе. И никто не соглашался отдавать, — делится семейными историями Андрей. — Все хотели, чтобы она жила у них. Она лежала на кровати и не двигалась, у нее ничего не было. Но все хотели забрать её к себе. Я думал: какой это венец жизни, когда родственники, сёстры, племянники, внуки хотят тебя к себе, а не избавиться».
Андрей убеждён, что унаследовал и материнскую силу, и жажду жизни, и сноровку, и какую-то неземную доброту.
Через деревню Каргино в Енисейском районе, где жила семья Дидуха, в далекие годы шли ссыльные. Жгли костёр, спали на улице. Мама говорила мальчишке: топи баню, делаем стол, жарим и кормим. Она приглашала их, угощала. А однажды её сестру-двойняшку поколотил муж. Дети закричали! Тогда мать Андрея залетела, вырвала дверь с крючка одним движением, толкнула мужика, тот улетел на пол!
«Гневно сказала: “Не вздумай тронуть мою сестру!” Хотя здоровый был мужик, а она — маленькая женщина, — вспоминает скалолаз. — Кинулась, как зверь, не испугалась. Теперь понимаю, чей я сын!».
Мальчики не терпят.
Он мог бы ещё долго говорить о маме. Но сам переводит разговор на работу. Скалы начались не сразу. Сначала был детский дом.
«Я после учебы в Дивногорске устроился там же в детский дом инструктором по выживанию, ходил с ребятами в походы. И это оказалась моя самая счастливая работа! Там было 375 детей. Я-то жил с отчимом и понимал, что такое сиротство. Хотел дать им тепло. И ни разу на них не крикнул. Ни разу не сказал плохого слова. Поводов не было».
Тайные кармашки.
Андрей впервые попал на Столбы в пятом классе. Через два года приехал в соседний с заповедником Дивногорск. А в 17 лет вернулся к красноярским скалам и, кажется, навсегда. У него, как сам говорит, уже была смекалка и навыки выживания. И это стало настоящей страстью.
Столбисты — это те, кто в 1950-х стремились к экстремальным занятиям. Здесь разводили десять тысяч костров, пели, отдыхали, лазали по скалам! Людям в ту пору не давали землю под дачи, поэтому они приходили в горную тайгу отдохнуть. Общались, строили избушки.
«Интересно было проходить по скалам без страховки, — говорит Дидух. — На Первый Столб я сделал тогда около 150 ходов. Человек лезет и не видит, а я знаю — там есть кармашек. Это природная выбоина, за которую цепляешься пальцами. Если нет кармашка или не найдешь его — улетишь в пропасть. Но кармашек для меня почти всегда есть. Я хватаюсь и выхожу наверх».
А самый опасный случай из его практики на Столбах выглядел так.
«Однажды лез наверх по скале. Вдруг дождь… Я легкомысленно подумал, что наверху-то сухо. И как дошёл до места, скала стала как мыло. Руки скользили. Я полетел вниз! Каким-то чудом задержался. Чудо должно быть внутри, — рассуждает скалолаз. — Ещё однажды помог девушке Полине. Она залезла на скалу без страховки, ей сказали спускаться. А я поднялся к ней. И она во время спуска без веревки просто упала на меня! Если бы не я, разбилась бы точно. Это меня не подвела интуиция. Иногда чувствую, что сегодня не мой день. Могу подтянуться на турнике раз сорок! А залезть на скалу как-то не могу… Это от внутреннего духа зависит!».
А как же инстинкт самосохранения?
«Страшно всегда! Каждое движение — как в последний раз! — внезапно говорит человек-паук. — Но меня ведёт желание радовать людей! Я демонстрирую себя не как кого-то крутого сверхчеловека. Показываю человека, который ведёт здоровый образ жизни и этим полезен другим».
Капуста, чеснок и шпагат.
У Андроныча, по общему мнению, есть одна неразгаданная тайна. Никто точно не знает, сколько ему лет. Сам он ловко уходит от прямого вопроса. А вот рецептами вечной молодости делится легко.
«Капусту с морковкой квашу везде. В любой стране. Даже когда всё включено. Овощи, фрукты, живая еда. Перемалываю тыквенные семечки с мёдом. Заливаю чеснок водой, держу под прессом три-четыре дня. Не пью, не курю. Просыпаюсь в 5−6 утра и делаю зарядку. Если бываю на море — обязательно трёхчасовая суставная гимнастика. Отжимания, приседания, пресс», — объясняет он свои правила вечно-здоровой жизни.
И тут же показывает «горизонт» на турнике, когда атлет поднимает и держит ноги параллельно земле. Если пресс здоровый, то и позвоночник здоровый, уверен он.
А про возраст рассказывает такие байки.
«Мне нет ещё 70-ти. Когда в Таиланде много лет назад американец крикнул “рашен спайдерман, найс” (русский человек-паук, великолепно), я сначала обиделся. Девяносто, сказал при этом мне, мол, лет! А потом я понял — он это для публики! Я спускаюсь и подтверждаю: “найс”, прекрасно то есть. Люди в шоке! Девушки звали в ресторан. Одна иностранка снимала самый дорогой отель, чтобы просто со мной всласть поговорить. Приносила еду в благодарность за шоу. А другая женщина привела целую гимназию. Я лазил и объяснял детям, что надо уважать учителей и родителей. Она спросила, сколько мне лет, и сказала, кажется, 78 или 82? Умница», — до конца сохраняет интригу Андроныч.
И слово «дедушка» его не обижает. Оно хорошее, уверяет он. Главное — мирное состояние души.
Когда разговоры о главном закончились, Дед-паук, он же Андроныч, он же Андрей Дидух, скрывающий истинный возраст, пополз вверх по расщелине в Перьях. Фактически в идеальном продольном шпагате он на одних руках добрался до остроносой вершины.
Публика внизу замерла от ужаса и восторга.
А потом, немного постояв на скале, стремительно пополз вниз по скользким камням. И тут же начал читать православную молитву. Это неотъемлемый атрибут смертоносного трюка, своего рода лучшая страховка. И еще обязательно берет с собой подарок своей сильной матери: платок, который защищает его как особая семейная реликвия.
…В какой-то момент головокружительного спуска он начал действительно звать покойную мать на помощь. Почти как в детстве, когда он был самым хилым ребёнком среди сверстников. Ведь подростком он весил почти дистрофичные 24 кг. Сейчас трудно в это поверить, глядя на безупречный пресс и прокачанные мускулы Деда-паука. Сильный духом сам дорогу торит.