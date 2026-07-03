Экс-главу Росавиации Нерадько арестовали по делу о мошенничестве

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, дело может быть связано с хищением около 800 млн рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Нерадько лично курировал проект, строительство началось в 2014 году и должно было завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако сорвалось из-за проблем с подрядчиком. В настоящее время полоса так и не функционирует.