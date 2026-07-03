В Советском районе Красноярска благоустроят два новых сквера

Первая площадка находится на проспекте Металлургов, 27 — Николаева, 17. Когда-то там была детская площадка, но два года назад ее демонтировали как износившуюся и небезопасную. Теперь она получит новую жизнь и будет называться «У Лукоморья». Подрядчик уже зашел на объект, цена вопроса — 8,1 миллиона рублей.