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В Советском районе Красноярска благоустроят два новых сквера

Новые места отдыха в Советском районе обустроят по инициативе жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Красноярска благоустроят два новых общественных пространства. Изначальная инициатива принадлежит самим горожанам, а финансированием обеспечил бюджет.

Первая площадка находится на проспекте Металлургов, 27 — Николаева, 17. Когда-то там была детская площадка, но два года назад ее демонтировали как износившуюся и небезопасную. Теперь она получит новую жизнь и будет называться «У Лукоморья». Подрядчик уже зашел на объект, цена вопроса — 8,1 миллиона рублей.

Другой сквер — на бульваре Солнечном. Там будет детская площадка с качелями, горкой, песочницей, тротуарами. Название тоже придумали — «Мир детства и заботы».

По словам главы Советского района Александра Эйдемиллера, программа «Инициативный проект» популярна у жителей. В этом году было заявлено 8 идей.