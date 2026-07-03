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Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Гомеле получили ключи от квартир

Ключи от квартир получили жители дома, пострадавшего от взрыва газа в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

Жители пострадавшего 17 декабря 2025 года от взрыва газа дома в Гомеле получили ключи от своих квартир. Подробности БелТА озвучили в Гомельском горисполкоме.

Глава администрации Советского района 2 июля 2026 года вручил жильцам подъезда дома, расположенного по улице Косарева, ключи от их отремонтированных квартир.

Как уточнили в ведомстве, в подъезде дома восстановили подачу газа, а также электричество и воду. Также провели техническую проверку систем и уборку.

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