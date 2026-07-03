Центр Волгограда перекроют ради концерта группы «Руки вверх!»

Проезд по нулевой и первой продольным магистралям перекроют в субботу, 4 июля, вблизи стадиона «Волгоград Арена». Ограничения связаны с проведением концерта группы «Руки вверх».
Горожанам советуют заранее определить маршруты следования. В сообщении организаторов говорится, что движение личного транспорта будет ограничено на проспекте Ленина между улицами Зайцева и Маршала Крылова, на нулевой продольной и на улицах Зайцева и Маршала Крылова.
Тем, кто решит воспользоваться машинами, чтобы добраться до стадиона, рекомендуют оставлять их на улице 7-й Гвардейской Дивизии, у ТРК «Европа Сити Молл», а также у зданий облсуда, Дворца спорта и ТЦ «Стройград».
Ранее стало известно, что на базе 25-й спортшколы «Темп» на улице 40 лет ВЛКСМ, 31б, в Красноармейском районе города пройдут соревнования по пауэрлифтингу.