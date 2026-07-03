Что грозит волгоградцам, срывающим цветы с городских клумб?

К сожалению, подобные кражи случаются в городе. Видимо, свое слово должна сказать и общественность. Для подобных ситуаций была бы полезна деятельность добровольных народных дружин. А бдительные наблюдатели, очевидцы должны быть более решительны и убеждать без угроз и кулаков в неправоте таких мелких воришек.