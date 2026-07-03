Что грозит волгоградцам, срывающим цветы с городских клумб?

Это — мелкое хищение, клумба и цветы являются собственностью муниципалитета или конкретной организации.
Жителей Краснооктябрьского района Волгограда возмутила картина — немолодая женщина вырвала с корнем из городской клумбы с десяток петуний, сложила их в пакет и отправилась восвояси.
«И это не первый раз мы видим такую картину, — делятся горожане. — Неужели за такое безобразие нет никакого наказания?».
«Это, конечно, правонарушение, а кроме того — результат невоспитанности и бескультурья, выражение вседозволенности и наплевательское отношение к обществу и чужому труду, чужой собственности, — говорит правовой эксперт сайта “АиФ-Волгоград” заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Клумба и цветы являются собственностью муниципалитета или конкретной организации. За выкапывание и кражу цветов с клумбы женщине грозит наказание за мелкое хищение, если ущерб составил до 2,5 тысяч рублей — штраф по ст.7.27 КоАП РФ. Помимо штрафа или другого наказания, которое в таких случаях назначит суд, нарушительницу обяжут возместить полную стоимость выкопанных растений.
Но вряд ли женщину будет искать полиция — у правоохранителей много более серьезных дел.
К сожалению, подобные кражи случаются в городе. Видимо, свое слово должна сказать и общественность. Для подобных ситуаций была бы полезна деятельность добровольных народных дружин. А бдительные наблюдатели, очевидцы должны быть более решительны и убеждать без угроз и кулаков в неправоте таких мелких воришек.
Кстати говоря, если хищение цветов было значительным или повреждена клумба, то для виновного может наступить и уголовная ответственность".