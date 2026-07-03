Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СФУ вошел в рейтинг вузов по зарплатам выпускников экономических специальностей

Сибирский федеральный университет вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов.

Сибирский федеральный университет вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов. Исследование подготовил сервис SuperJob.

В рейтинг вошли данные о выпускниках 2020−2025 годов. По итогам исследования СФУ занял 13-е место среди российских вузов. Средняя зарплата выпускников экономических специальностей университета составила 115 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 10 тыс. рублей.

По данным рейтинга, 69% выпускников СФУ после окончания обучения остаются работать в Красноярске. Первое место в рейтинге занял МГИМО. Медианная зарплата молодых специалистов этого вуза составила 230 тыс. рублей в месяц.

На втором месте оказался НИУ ВШЭ с показателем 200 тыс. рублей. Третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова. У их выпускников медианная зарплата составила 195 тыс. рублей.