СФУ вошел в рейтинг вузов по зарплатам выпускников экономических специальностей

Сибирский федеральный университет вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов. Исследование подготовил сервис SuperJob.
В рейтинг вошли данные о выпускниках 2020−2025 годов. По итогам исследования СФУ занял 13-е место среди российских вузов. Средняя зарплата выпускников экономических специальностей университета составила 115 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 10 тыс. рублей.
По данным рейтинга, 69% выпускников СФУ после окончания обучения остаются работать в Красноярске. Первое место в рейтинге занял МГИМО. Медианная зарплата молодых специалистов этого вуза составила 230 тыс. рублей в месяц.
На втором месте оказался НИУ ВШЭ с показателем 200 тыс. рублей. Третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова. У их выпускников медианная зарплата составила 195 тыс. рублей.