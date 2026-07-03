СФУ вошел в рейтинг вузов по зарплатам выпускников экономических специальностей

В рейтинг вошли данные о выпускниках 2020−2025 годов. По итогам исследования СФУ занял 13-е место среди российских вузов. Средняя зарплата выпускников экономических специальностей университета составила 115 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 10 тыс. рублей.