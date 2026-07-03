В бывшей больнице Святой Елизаветы во время реставрации нашли замурованные витражные окна

В Калининграде в здании бывшего областного аптечного управления на улице Кирпичной, в стенах которого до войны располагалась больница Святой Елизаветы, реставраторы обнаружили замурованные витражные окна. О находке «Новому Калининграду» сообщил председатель Калининградского регионального отделения Союза реставраторов России Олег Турок-Задунайский.
«Мы там занимаемся реставрацией деревянных элементов, до этого входную дверь восстанавливали, — пояснил Турок-Задунайский. — А тут ребята обнаружили два витража аутентичных, заделанных изнутри нашей кладкой советского времени. Все неплохо сохранилось: и стёкла, и свинцовые переплёты. Интересная история. И она ещё будет развиваться, я думаю, потому что там ещё будет много разных находок. В здании шикарные подвалы, технический этаж у них великолепный. Там, где были кухонные помещения, такая метлахская плитка — просто обалдеть можно! И клинкер там великолепный».
Фото предоставлены реставраторами.
В комплекс больницы Святой Елизаветы, построенной в Кёнигсберге в 1894 году, входили: часовня, детский сад, жилые помещения монахинь и служебные помещения. В 1945—1947 годах в здании больницы размещалась инфекционная больница, а с 1951 года оно использовалось в качестве туберкулезного диспансера.
В 1959—1964 годах здание занимало Областное аптечное управление. Позднее помещения бывшей больницы использовались под склад. В настоящее время здание занимают Департамент по недропользованию Северо-западного федерального округа, храм святых пророка Захария и праведной Елисаветы и различные офисы.
В марте 2007 года здание бывшей больницы получило статус объекта культурного наследия регионального значения.