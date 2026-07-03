В бывшей больнице Святой Елизаветы во время реставрации нашли замурованные витражные окна

«Мы там занимаемся реставрацией деревянных элементов, до этого входную дверь восстанавливали, — пояснил Турок-Задунайский. — А тут ребята обнаружили два витража аутентичных, заделанных изнутри нашей кладкой советского времени. Все неплохо сохранилось: и стёкла, и свинцовые переплёты. Интересная история. И она ещё будет развиваться, я думаю, потому что там ещё будет много разных находок. В здании шикарные подвалы, технический этаж у них великолепный. Там, где были кухонные помещения, такая метлахская плитка — просто обалдеть можно! И клинкер там великолепный».