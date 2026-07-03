В Нижнем Новгороде открыли новое производство промышленной робототехники

«Сегодня роботизация — это уже не перспектива на будущее, а необходимое условие повышения производительности и конкурентоспособности предприятий. Нижегородская область уже сегодня превышает среднероссийские показатели и активно работает с компаниями, готовыми внедрять современные технологические решения. Открытие нового производственного цеха VRobotics еще один важный шаг в этом направлении», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.