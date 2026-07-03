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В Нижнем Новгороде открыли новое производство промышленной робототехники

Его проектная мощность — до 200 единиц в год.

Завод промышленной робототехники «ВР Роботикс» (VRobotics) создали в Нижнем Новгороде при поддержке нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На новой площадке обустроили 10 высокопроизводительных рабочих мест. Проектная мощность составит до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек в год. Сварочная ячейка подходит для использования в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях промышленности.

«Сегодня роботизация — это уже не перспектива на будущее, а необходимое условие повышения производительности и конкурентоспособности предприятий. Нижегородская область уже сегодня превышает среднероссийские показатели и активно работает с компаниями, готовыми внедрять современные технологические решения. Открытие нового производственного цеха VRobotics еще один важный шаг в этом направлении», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.