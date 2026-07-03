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С 4 июля в Волжском запустят сирены при ракетной опасности

В Волгоградской области жителей Волжского предупредили о новой системе оповещения.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском Волгоградской области с 4 июля 2026 года при сигнале «Ракетная опасность» начнут работать электросирены, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию города.

Сирена будет звучать в течение трех минут. Каждые 15 секунд — короткий перерыв. Через пять минут сигнал повторят дважды. Власти напомнили жителям, как вести себя при звуке сирены. Первым делом нужно отключить газ, воду и электричество в квартире или доме. Затем взять документы, воду, теплую одежду и лекарства. После этого проследовать в ближайшее укрытие — подвал, погреб или подземный паркинг. Важно не подходить к окнам, не пользоваться лифтом и избегать открытой местности.

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