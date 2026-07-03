Новый перевозчик начал обслуживать нижегородский маршрут № 115

«Контракт с предыдущим перевозчиком был расторгнут в связи с неисполнением им обязательств по выполнению установленного количества рейсов в рамках заключенного контракта. В дальнейшем для определения нового перевозчика были проведены конкурентные процедуры», — рассказали в ЦРТС.