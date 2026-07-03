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Новый перевозчик начал обслуживать нижегородский маршрут № 115

Предыдущий не исполнял обязательства по контракту.

Новый перевозчик (ООО «Мещеряков и Компания») начал обслуживать с сегодняшнего дня маршрут № 115 («АО “Нител” — автостанция Кстово»), сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.

«Контракт с предыдущим перевозчиком был расторгнут в связи с неисполнением им обязательств по выполнению установленного количества рейсов в рамках заключенного контракта. В дальнейшем для определения нового перевозчика были проведены конкурентные процедуры», — рассказали в ЦРТС.

Ранее был расторгнут контракт с перевозчиком маршрута № 118 в Нижнем Новгороде. Факт продажи билетов по тарифам, не установленным правительством региона, был подтвержден.