Новый перевозчик начал обслуживать нижегородский маршрут № 115

Новый перевозчик (ООО «Мещеряков и Компания») начал обслуживать с сегодняшнего дня маршрут № 115 («АО “Нител” — автостанция Кстово»), сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.
«Контракт с предыдущим перевозчиком был расторгнут в связи с неисполнением им обязательств по выполнению установленного количества рейсов в рамках заключенного контракта. В дальнейшем для определения нового перевозчика были проведены конкурентные процедуры», — рассказали в ЦРТС.
Ранее был расторгнут контракт с перевозчиком маршрута № 118 в Нижнем Новгороде. Факт продажи билетов по тарифам, не установленным правительством региона, был подтвержден.