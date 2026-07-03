Ямальцы с особенностями здоровья обучились навыкам самостоятельной жизни

Более 100 человек с особенностями здоровья в Ямало-Ненецком автономном округе с начала года освоили навыки самостоятельной жизни. Данное обучение проводится в тренировочных квартирах в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте социальной защиты населения региона.
Уточним, что на Ямале открыты 10 таких площадок. Четыре из них — в 2025 году. Они работают на базе центров социального обслуживания в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Лабытнанги, Аксарке, Надыме, Тазовском и Пуровском районах.
Такая методика социальной адаптации востребована среди детей и взрослых. На занятиях слушатели учатся готовить, наводить порядок, стирать вещи, заниматься повседневными делами. Приобретенные умения и навыки позволяют им быть более самостоятельными и уверенными.
Первая тренировочная комната на Ямале была открыта в Губкинском в 2022 году. С вводом в эксплуатацию нового здания в феврале 2026 года там оборудовали полноценную квартиру. Занятия проходят еженедельно.
С пациентами работают психологи, медицинские сестры и специалисты в области социальной работы. Помимо обучения бытовым навыкам они рассказывают подопечным о финансовой грамотности и проводят для них курсы по коммуникации и социальной занятости. Также слушателям оказывают психологическую поддержку, объясняют основы первой медицинской помощи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.