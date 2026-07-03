Разработка из Чувашии победила в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация»

Проект компании «АСофт21», расположенной в Чувашии, стал одним из победителей национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация», сообщили в минцифры республики. Поддержка инновационных предприятий отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
На конкурсе компания презентовала проект «Создание ЕХД: от проблем хранения данных к данным как цифровому активу государства». Эта разработка победила в номинации «Цифровая платформа государства: облака и данные».
«Особенно приятно, что решение разработано чебоксарской компанией. Это подтверждает высокий уровень компетенций ИТ-отрасли Чувашии и эффективность выбранного нами курса на развитие управления данными», — отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.