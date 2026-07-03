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Россия отправила продовольствие и медикаменты в Венесуэлу

Россия отправила в Венесуэлу грузы с продовольствием и медикаментами, чтобы помочь стране справиться с последствиями разрушительного землетрясения. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, Москва также «командирует специалистов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля».

По последним данным властей Венесуэлы, в результате землетрясения в стране погибло 2595 человек. Количество пострадавших достигло 12400 человек. Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошла в Венесуэле 24 июня. Землетрясение стало причиной масштабных разрушений.

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