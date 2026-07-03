ОмГТУ сохранил место в топ-100 рейтинга вузов

Эксперты оценивали вузы по шести критериям. По трем из них политех улучшил показатели. В «Образовании» и «Сотрудничестве» поднялся на 62 позиции, заняв 72−73 и 73−74 места соответственно, в «Исследованиях» прибавил 4 строчки (105−106). По «Инновациям» закрепился на 50-й позиции, «Бренд» разместился на 137−177 месте, «Социальная среда» — на 302−304.