ОмГТУ сохранил место в топ-100 рейтинга вузов

Омский государственный технический университет вошел в сотню сильнейших по итогам XVII Национального рейтинга вузов от «Интерфакса» — занял 92-ю строчку. 3 июля в пресс-службе ОмГТУ уточили, что заведение оказалось единственным из Омской области, закрепившимся в данном списке.
Эксперты оценивали вузы по шести критериям. По трем из них политех улучшил показатели. В «Образовании» и «Сотрудничестве» поднялся на 62 позиции, заняв 72−73 и 73−74 места соответственно, в «Исследованиях» прибавил 4 строчки (105−106). По «Инновациям» закрепился на 50-й позиции, «Бренд» разместился на 137−177 месте, «Социальная среда» — на 302−304.
Данные для оценки собирали из анкет университетов, открытых публичных источников, ресурсов Минобрнауки, систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс». Всего в рейтинг попали 395 учебных заведений России.