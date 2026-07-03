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ОмГТУ сохранил место в топ-100 рейтинга вузов

Политех поднялся на 62 позиции по образованию и сотрудничеству.

Источник: Комсомольская правда

Омский государственный технический университет вошел в сотню сильнейших по итогам XVII Национального рейтинга вузов от «Интерфакса» — занял 92-ю строчку. 3 июля в пресс-службе ОмГТУ уточили, что заведение оказалось единственным из Омской области, закрепившимся в данном списке.

Эксперты оценивали вузы по шести критериям. По трем из них политех улучшил показатели. В «Образовании» и «Сотрудничестве» поднялся на 62 позиции, заняв 72−73 и 73−74 места соответственно, в «Исследованиях» прибавил 4 строчки (105−106). По «Инновациям» закрепился на 50-й позиции, «Бренд» разместился на 137−177 месте, «Социальная среда» — на 302−304.

Данные для оценки собирали из анкет университетов, открытых публичных источников, ресурсов Минобрнауки, систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс». Всего в рейтинг попали 395 учебных заведений России.