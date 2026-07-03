Разработан метод, позволяющий роботам быстрее обрабатывать сложные детали

По словам ученых, данная разработка особенно актуальна для авиастроения, судостроения и производства сложных композитных деталей, где к точности предъявляются очень жесткие требования, а ручная настройка отнимает много времени. При этом ее использование не требует сложной ручной работы и специальных навыков от оператора, что делает ее доступной для внедрения на любом современном производстве.