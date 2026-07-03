Разработан метод, позволяющий роботам быстрее обрабатывать сложные детали

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали и запатентовали систему, которая позволяет промышленному роботу адаптировать скорость фрезерования в режиме реального времени с учетом того, с каким сопротивлением инструмент сталкивается при обработке материала. Это позволит снизить риск поломки оборудования и ускорит обработку сложных деталей, сообщила ТАСС пресс-служба научно-технологического университета «Сириус».
«Мы считаем, что данная система будет востребована на производствах крупногабаритных деталей, например, на производстве реакторов для атомных станций. Также подобный подход к роботизированному фрезерованию будет востребован на мелкосерийных производствах, где требуется частая смена технологических процессов, так как система может работать при минимальном участии оператора», — пояснил доцент Научно-технологического университета «Сириус» Данил Кульминский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, в последние годы для фрезеровочной обработки деталей начинают активно использоваться промышленные роботы-манипуляторы, которые представляют собой шарнирные системы с подвижными сочленениями. В процессе обработки деталей возникают силы, которые заставляют эти соединения деформироваться, вызывая вибрации и отклонения от нужной траектории.
Выраженность этих отклонений быстро растет по мере нарастания сложности изготовляемой детали и увеличения твердости материала, что ведет к повышенному износу инструмента, увеличивает риск брака и снижает точность обработки. Это вынуждает операторов исполнять много рутинной работы по составлению оптимальных программ для управления роботом при обработке каждого типа деталей и материалов.
Российские исследователи создали набор алгоритмов, который позволяет обойти эту проблему. Для этого они послойно анализируют трехмерные цифровые модели заготовки, и затем рассчитывает траекторию движения фрезы — концентрическими контурами, которые постепенно углубляются в обрабатываемый материал. В процессе обработки детали программа считывает данные с датчика силы, встроенного в манипулятор, и корректирует процесс обработки детали при увеличении или снижении сопротивления.
По словам ученых, данная разработка особенно актуальна для авиастроения, судостроения и производства сложных композитных деталей, где к точности предъявляются очень жесткие требования, а ручная настройка отнимает много времени. При этом ее использование не требует сложной ручной работы и специальных навыков от оператора, что делает ее доступной для внедрения на любом современном производстве.