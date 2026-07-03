В Нижнем Новгороде в этом году капитально отремонтируют восемь школ

Здание школы № 123 с 90-летней историей ни разу не видело полноценного капремонта. Сейчас от старого корпуса останутся только несущие стены: полностью обновляются фасад, кровля, системы отопления и электрика, а также все учебные классы, актовый, спортивный и обеденный залы.