В Нижнем Новгороде в этом году капитально отремонтируют восемь школ

В Нижнем Новгороде активно идет подготовка школ к новому учебному году. Самые масштабные работы сейчас ведутся во втором корпусе школы № 123 на улице Гвоздильной. Подробности в своем макс-канале рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Здание школы № 123 с 90-летней историей ни разу не видело полноценного капремонта. Сейчас от старого корпуса останутся только несущие стены: полностью обновляются фасад, кровля, системы отопления и электрика, а также все учебные классы, актовый, спортивный и обеденный залы.
На данный момент выполнена треть работ. После завершения ремонта здесь в современных пространствах с передовым оборудованием смогут заниматься 350 учеников начальных классов.
«Лето — по всем фронтам активное время благоустройства и ремонта, к новому учебному году основательно готовятся наши школы», — отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Капремонт также идет еще в пяти школах: № 48, № 76, № 93, Большемокринской школе и школе № 1 Кстовского района. До конца года ремонт запланирован в Вязовской школе и школе № 5 в Кстово. В остальных учебных заведениях города проводят текущий ремонт по мере необходимости.