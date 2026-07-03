27% калининградцев сталкиваются с конфликтами на работе из‑за графика отпусков — опрос

По словам 76% опрошенных, переживающих такие трудности, чаще всего разногласия вспыхивают из‑за желания взять отпуск летом. Мужчины сообщают о проблемах с распределением отпусков немного чаще женщин — 30% против 24%. Возраст тоже влияет: в коллективах до 35 лет конфликты фиксируют лишь 19% респондентов, тогда как среди работников старшего возраста — уже 31%.