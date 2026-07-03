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Путь из Калининграда в Светлогорск и Пионерский на «Ласточках» стал дольше

С 3 июля открылась новая остановка «Елизаветинская».

Источник: Клопс.ru

Поездки из Калининграда в Светлогорск и Пионерский на некоторых электричках стали немного дольше. С 3 июля на светлогорском направлении открылась новая остановка — «Елизаветинская», сообщается в расписании на сайте КЖД.

Новый пункт находится на Сельме — в районе круговой развязки улиц Генерала Челнокова и Елизаветинской, между остановками «Улица Генерала Челнокова» и «Чкаловск».

Останавливаться на новой станции будут «Ласточки» светлогорского направления, но не все. Забирать и высаживать пассажиров не будут экспрессы, а также часть вечерних поездов.

Из-за дополнительной паузы те составы, которые теперь дважды останавливаются в районе Сельмы, идут до Светлогорска примерно на четыре минуты дольше прежнего. Изменилось и общее расписание для многих поездов.

По обновлённому графику, «Ласточки» по-прежнему ходят от Южного и Северного вокзалов в сторону Пионерского Курорта, Светлогорска-1 и Светлогорска-2.

О том, как выглядит новый остановочный пункт, читайте в материале «Клопс».

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