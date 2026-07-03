Семь нижегородцев осудили за незаконную банковскую деятельность

По фабуле дела подсудимые в составе организованной группы зачисляли деньги клиентов на счета подконтрольных компаний, а также вели учет средств и вкладчиков, как в банке. За использование счетов юрлиц клиенты платили фигурантам 9%, говорится в сообщении.