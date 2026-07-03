Врач объяснила, можно ли заболеть от кондиционера

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кондиционеры и вентиляторы не являются источником инфекций, но создаваемые ими воздушные потоки могут переносить респираторные частицы и способствовать заражению в плохо проветриваемых помещениях, рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
«Вентилятор создает направленный поток, который может переносить аэрозоли и мелкие капли дальше, чем это произошло бы в стоячем воздухе, при совпадении траектории потока со здоровым человеком риск экспозиции увеличивается. А большинство бытовых кондиционеров рециркулируют внутренний воздух и не обеспечивают адекватного притока наружного воздуха», — сказала Бурнацкая «Газете.Ru».
По словам врача, при рециркуляции воздуха аэрозоли, выделенные больным, могут распространяться по помещению. Наибольший риск заражения возникает в плохо проветриваемых помещениях, где частицы накапливаются со временем. Чтобы снизить риски, Бурнацкая советует увеличивать приток наружного воздуха, открывать окна или переключать кондиционер на режим притока, а также регулярно чистить и менять фильтры.
«Если в офисе на десять человек один сотрудник кашляет и рядом работает настольный вентилятор, направленный в сторону коллег, поток может перенести аэрозоли дальше и увеличить риск заражения тех, кто находится в траектории потока», — подчеркнула Бурнацкая.
Врач добавила, что в такой ситуации достаточно перенаправить вентилятор, увеличить приток свежего воздуха и предложить больному надеть маску, или по возможности перейти в отдельную комнату, или работать удаленно.