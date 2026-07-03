Врач объяснила, можно ли заболеть от кондиционера

«Вентилятор создает направленный поток, который может переносить аэрозоли и мелкие капли дальше, чем это произошло бы в стоячем воздухе, при совпадении траектории потока со здоровым человеком риск экспозиции увеличивается. А большинство бытовых кондиционеров рециркулируют внутренний воздух и не обеспечивают адекватного притока наружного воздуха», — сказала Бурнацкая «Газете.Ru».