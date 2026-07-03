Прикамье получит 2,2 млрд рублей для расселения аварийного жилья

«Важно, что мы вкладываем не только федеральные средства, но и региональные, — отметил глава Прикамья. — Добавляем к этой сумме еще 1,8 млрд руб. из краевого и муниципальных бюджетов. Благодаря этому только на втором этапе мы сможем переселить в новые квартиры более 3 тыс. жителей региона, которые сейчас живут в аварийных домах». С 2019 года в Пермском крае жилищные условия улучшили почти 60 тыс. человек.