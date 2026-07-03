В Уфе до конца сентября перекроют участок улицы Мустая Карима

Движение транспорта будет ограничено в связи со строительством участка тепловой сети.
Ранее сообщалось о временном ограничении движения 6, 7 и 8 июля на пересечении улиц 50-летия Октября, Цюрупы и Революционной.
В Уфе до 30 сентября перекроют участок улицы Мустая Карима от дома № 43 до сквера Мустая Карима, сообщили в мэрии.
Движение транспорта будет ограничено в связи со строительством участка тепловой сети.
Ранее сообщалось о временном ограничении движения 6, 7 и 8 июля на пересечении улиц 50-летия Октября, Цюрупы и Революционной.