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В Уфе до конца сентября перекроют участок улицы Мустая Карима

В Уфе до 30 сентября перекроют участок улицы Мустая Карима от дома № 43 до сквера Мустая Карима, сообщили в мэрии.

Источник: Башинформ

Движение транспорта будет ограничено в связи со строительством участка тепловой сети.

Ранее сообщалось о временном ограничении движения 6, 7 и 8 июля на пересечении улиц 50-летия Октября, Цюрупы и Революционной.