Депутат Чаплин напомнил, как получить налоговый вычет за спорт

Согласно новым правилам, право на социальный налоговый вычет предоставляется гражданам, официально работающим и уплачивающим налог на доходы физических лиц. Вычет можно получить на собственные расходы на спорт, а также на расходы за своих детей до 18 лет (или до 24 лет, если они обучаются очно) и родителей-пенсионеров. Это нововведение, которое вступило в силу в 2026 году. Важно, чтобы оплату за спортивные услуги производил именно тот, кто претендует на вычет.