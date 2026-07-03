Депутат Чаплин напомнил, как получить налоговый вычет за спорт

В 2026 году государство сделало налоговый вычет за занятия спортом ещё более привлекательным и доступным для граждан. В рамках этих изменений расширен список лиц, имеющих право на возврат средств, а также упрощена процедура оформления вычета. Об этом сообщил Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, в интервью RT.
Согласно новым правилам, право на социальный налоговый вычет предоставляется гражданам, официально работающим и уплачивающим налог на доходы физических лиц. Вычет можно получить на собственные расходы на спорт, а также на расходы за своих детей до 18 лет (или до 24 лет, если они обучаются очно) и родителей-пенсионеров. Это нововведение, которое вступило в силу в 2026 году. Важно, чтобы оплату за спортивные услуги производил именно тот, кто претендует на вычет.
Вычет распространяется только на услуги, включенные в специальный перечень, утверждённый правительством. В этот перечень входят абонементы в фитнес-клубы и тренажёрные залы, занятия в бассейне и спортивных секциях, индивидуальные тренировки с тренером, а также участие в официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях. При этом организация или ИП, предоставляющие услуги, должны быть зарегистрированы в перечне Минспорта России. Перед оплатой рекомендуется проверить, входит ли клуб или секция в этот список.
Максимальная сумма расходов, за которую можно получить вычет за год, составляет 150 тысяч рублей. Это общий лимит для всех социальных вычетов, включая расходы на лечение, обучение и фитнес. Вычет можно оформить за три последних года.
Существует три основных способа оформления вычета.
Упрощённый порядок через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Этот способ является наиболее удобным. Если спортивная организация передала информацию о ваших оплатах в налоговую службу, в личном кабинете появится предзаполненное заявление, которое нужно только проверить и подписать. В этом случае не требуется подавать декларацию и дополнительные документы.
Через работодателя. Этот метод позволяет получать вычет в течение года, а не ждать его окончания. Для этого необходимо подать заявление в налоговую службу о подтверждении права на вычет, получить соответствующее уведомление и передать его своему работодателю. После этого налог с вашей зарплаты будет удерживаться в меньшем размере до тех пор, пока сумма вычета не будет исчерпана.
И, наконец, классический способ. По окончании года необходимо подать декларацию 3-НДФЛ и предоставить подтверждающие документы в налоговую инспекцию.