Нижегородского доцента повторно обвинили в незаконном обороте оружия

Ранее доцента уже судили за аналогичное преступление. Имя ученого полиция не приводит. Судя по всему, это сотрудник НГТУ Андрей Воеводин, которого в апреле 2023 года Московский райсуд приговорил к пяти годам условно. В рамках того расследования фигурант пояснял, что коллекционирует оружие и приобретал его через интернет.