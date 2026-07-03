В Красноярском крае судебные приставы помогли получить долги по зарплате

В Красноярском крае судебные приставы помогли получить долги по заработной плате четырем жителям Ирбейско-Саянского района. Одно из местных предприятий взяло за привычку задерживать ее, так продолжалось в 2024 и 2025 годах.
Попытки решить проблему мирным путем не увенчались успехом. Тогда работники подали иск, суд встал на их сторону и обязал компанию выплатить задержанную зарплату в размере более 1 миллиона 318 тысяч рублей.
Решение суда есть, а исполнение нулевое. Тогда судебный пристав возбудил исполнительное производство и рассказал руководству организации, что его ожидает в случае дальнейшего противостояния. Но руководство, видимо, решило стоять до последнего. И однажды обнаружило, что его счета арестованы, а все поступающие средства списываются в счет погашения долга.
К настоящему времени все работники получили свои кровно заработанные деньги.