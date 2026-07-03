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В Красноярском крае судебные приставы помогли получить долги по зарплате

Предприятие два года задерживало зарплату четырем сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае судебные приставы помогли получить долги по заработной плате четырем жителям Ирбейско-Саянского района. Одно из местных предприятий взяло за привычку задерживать ее, так продолжалось в 2024 и 2025 годах.

Попытки решить проблему мирным путем не увенчались успехом. Тогда работники подали иск, суд встал на их сторону и обязал компанию выплатить задержанную зарплату в размере более 1 миллиона 318 тысяч рублей.

Решение суда есть, а исполнение нулевое. Тогда судебный пристав возбудил исполнительное производство и рассказал руководству организации, что его ожидает в случае дальнейшего противостояния. Но руководство, видимо, решило стоять до последнего. И однажды обнаружило, что его счета арестованы, а все поступающие средства списываются в счет погашения долга.

К настоящему времени все работники получили свои кровно заработанные деньги.