В Красноярском крае судебные приставы помогли получить долги по зарплате

Решение суда есть, а исполнение нулевое. Тогда судебный пристав возбудил исполнительное производство и рассказал руководству организации, что его ожидает в случае дальнейшего противостояния. Но руководство, видимо, решило стоять до последнего. И однажды обнаружило, что его счета арестованы, а все поступающие средства списываются в счет погашения долга.