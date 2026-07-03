Центр «МАНЯ» в Перми стал одним из лучших в стране

Центр «МАНЯ» — первая в Пермском крае негосударственная организация «полного дня» для детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 12 лет. В центре работают коммуникативные классы с индивидуальными образовательными маршрутами, сенсорно-дефектологические кабинеты, зал сенсорной интеграции «Дом Совы» и инклюзивные мастерские «Руками добра». За 2025 год помощь получили 907 детей, из них 734 — с ОВЗ.