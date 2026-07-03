Центр «МАНЯ» в Перми стал одним из лучших в стране

Центр развития инклюзивного образования «МАНЯ» в Перми победил в номинации «Обучение и дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью» на всероссийском конкурсе «Меняем мир вместе». Социально ориентированным некоммерческим организациям поддержка доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Прикамья.
«Победа нашего центра — это признание труда десятков специалистов и доверие семей. Но главное — это возможность показать, что инклюзивное образование “полного дня” работает и может быть масштабировано», — отметила организатор центра Нина Ширинкина.
Центр «МАНЯ» — первая в Пермском крае негосударственная организация «полного дня» для детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 12 лет. В центре работают коммуникативные классы с индивидуальными образовательными маршрутами, сенсорно-дефектологические кабинеты, зал сенсорной интеграции «Дом Совы» и инклюзивные мастерские «Руками добра». За 2025 год помощь получили 907 детей, из них 734 — с ОВЗ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.