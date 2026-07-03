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Нижний Новгород обогнал Краснодар и Анапу в туристическом рейтинге

Столица Приволжья заняла восьмое место по числу броней апартаментов.

Источник: Живем в Нижнем

Нижний Новгород занял восьмое место в рейтинге популярнейших направлений для отдыха в апартаментах в июле 2026 года, опередив популярные курорты. Топ опубликовал сервис бронирования ТВИЛ. РУ.

В среднем одна ночь в нижегородских апартаментах обходится туристам в 6 448 рублей, обычно они останавливаются в столице Приволжья на три дня. По этим цифрам город уверенно соседствует с признанными туристическими центрами.

Возглавили рейтинг Санкт-Петербург (11% бронирований), Сочи (8%) и Москва (5%). Далее следуют Ялта, Казань, Геленджик, Калининград, а за ними и Нижний Новгород, опередивший Краснодар и Анапу.

Эксперты отмечают: в этом году спрос на апартаменты заметно вырос, а цена за ночь поднялась всего на 6%.

Ранее мы рассказывали о том, какое место в России по социально-экономическому положению досталось Нижегородской области.

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