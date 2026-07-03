В Волжском начнут включать сирены во время ракетной опасности

— После получения сигнала волжанам необходимо отключить газ, воду и электричество, взять с собой документы, лекарства и теплые вещи и, не пользуясь лифтом, спуститься в ближайшее укрытие, — напомнили порядок действий в пресс-службе администрации города-спутника. — Вопросы доступа в подвалы сейчас прорабатываются с управляющими компаниями. В ближайшее время все выявленные недостатки будут устранены.