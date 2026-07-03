Жителей Прикамья предупредили о мошенниках, создающих фейковые сообщества вузов

Абитуриентам рекомендуют проверять сведения о поступлении только на официальных сайтах образовательных организаций, в подтвержденных аккаунтах вузов и через государственные сервисы. Также следует с осторожностью относиться к ссылкам, которые приходят в личных сообщениях или публикуются в сомнительных сообществах.