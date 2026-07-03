Эксперт: европейские страны превращаются «в один большой военный завод»

По мнению эксперта, Нидерланды, как и многие другие страны Евросоюза, давно принимают участие в конфликте на Украине.
Они финансируют Киев, поставляют вооружения различного типа армии Украины, и с недавних пор занимаются совместным производством оружия для ВСУ. Это классический формат прокси-войны.
Одновременно с этим европейские армии консультируют и обучают украинских военных, напомнил эксперт.
Что касается прямой войны России и Европы — ее пока нет. При этом вовлеченность Европейского Союза в конфликт Украины с Россией очень масштабная с точки зрения усилий и ресурсов, которые европейцы затрачивают.
Действия ведущих стран ЕС, таких как Германия, Франция, Польша, а также Великобритании, не являющейся членом Евросоюза, можно классифицировать как подготовку к вооруженному конфликту с Россией, считает политолог.
Асатрян поясняет, что многие европейские страны превращаются «в один большой военный завод», где производится вооружение различного уровня для нужд ВСУ.
И все это имеет для России серьезную угрозу. Фактически ВПК Украины вынесен за пределы страны и находится в ведущих странах Европы.