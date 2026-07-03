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Эксперт: европейские страны превращаются «в один большой военный завод»

В посольстве РФ в Нидерландах сообщили, что страна готовится к «конфликту на восточном фланге НАТО», о чем свидетельствует ускоренная интеграция военной инфраструктуры Нидерландов в систему военного планирования НАТО. Политолог Георгий Асатрян в беседе с Новостями Mail рассказал, насколько опасения дипломатов обоснованы и оценил вероятность прямого конфликта России и Европы.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт РСМД
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, Нидерланды, как и многие другие страны Евросоюза, давно принимают участие в конфликте на Украине.

Они финансируют Киев, поставляют вооружения различного типа армии Украины, и с недавних пор занимаются совместным производством оружия для ВСУ. Это классический формат прокси-войны.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Одновременно с этим европейские армии консультируют и обучают украинских военных, напомнил эксперт.

Что касается прямой войны России и Европы — ее пока нет. При этом вовлеченность Европейского Союза в конфликт Украины с Россией очень масштабная с точки зрения усилий и ресурсов, которые европейцы затрачивают.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Действия ведущих стран ЕС, таких как Германия, Франция, Польша, а также Великобритании, не являющейся членом Евросоюза, можно классифицировать как подготовку к вооруженному конфликту с Россией, считает политолог.

Асатрян поясняет, что многие европейские страны превращаются «в один большой военный завод», где производится вооружение различного уровня для нужд ВСУ.

И все это имеет для России серьезную угрозу. Фактически ВПК Украины вынесен за пределы страны и находится в ведущих странах Европы.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Ранее в посольстве РФ в Гааге отметили, что Нидерланды ведут активную модернизацию авиабаз, военно-логистических объектов и транспортной инфраструктуры. В дипмиссии также обратили внимание на расширение возможностей по приему сил союзников и проведению совместных маневров.

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