Одну из улиц в центре Астаны частично перекроют в выходные

В Telegram-канале столичного акимата сообщили, что с 4 по 6 июля будет частично перекрыто движение по улице Сыганак — на участке от улицы Акмешит до проспекта Кабанбай батыра. Там будут выполнять работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.