Одну из улиц в центре Астаны частично перекроют в выходные

В Telegram-канале столичного акимата сообщили, что с 4 по 6 июля будет частично перекрыто движение по улице Сыганак — на участке от улицы Акмешит до проспекта Кабанбай батыра. Там будут выполнять работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
«При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения», — предупредили жителей и гостей Астаны.
Уточняется, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Напомним, ранее уже предупреждали о дорожных работах по улице Сыганак — ограничения транспорта анонсировали с 3 по 4 июля на участке от транспортной развязки Мангилик Ел до улицы Акмешит.