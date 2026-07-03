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Одну из улиц в центре Астаны частично перекроют в выходные

В Астане продолжаются ремонтные работы по улице Сыганак — в выходные движение транспорта ограничат на еще одном участке, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале столичного акимата сообщили, что с 4 по 6 июля будет частично перекрыто движение по улице Сыганак — на участке от улицы Акмешит до проспекта Кабанбай батыра. Там будут выполнять работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения», — предупредили жителей и гостей Астаны.

Уточняется, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, ранее уже предупреждали о дорожных работах по улице Сыганак — ограничения транспорта анонсировали с 3 по 4 июля на участке от транспортной развязки Мангилик Ел до улицы Акмешит.