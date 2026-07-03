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Краснодар опубликовал афишу празднования Дня семьи, любви и верности

В Краснодаре 8 июля отметят День семьи, любви и верности. В Доме молодежи кубанской столицы пройдет семейный фестиваль, в парках состоятся концерты и мастер-классы, а в центре города — акция «Эстафета любви».

Источник: Югополис

В Доме молодежи Краснодара (ул. Сормовская, 12/11) 8 июля пройдет семейный фестиваль. На мероприятии будут организованы творческие и спортивные площадки, мастер-классы, семейный кинозал, зона настольных игр и музыкальная программа. Начнется фестиваль в 17:00.

Медиахолдинг «Краснодар» 7 июля возле Александровской триумфальной арки организует акцию «Эстафета любви». Все желающие смогут сделать фото с букетом ромашек, рассказать семейную историю любви и получить в подарок эксклюзивную открытку. Фотографии затем опубликуют в сообществе телеканала «Краснодар» во «ВКонтакте».

Также к празднику в краевом центре состоятся церемонии чествования семейных пар, проживших вместе десятилетия, в парках пройдут концерты и различные мероприятия для детей.

Подробная афиша мероприятий:

До 5 июля — выставка декоративно-прикладного творчества «Это у нас семейное» в Сельском Доме культуры поселка Белозерного; выставка детских рисунков «Мы рисуем счастье» в Центре культуры и досуга поселка Лорис.

До 10 июля — выставка рисунков «Семья — это крепость» в Сельском Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской.

4 июля:

11:00 — игровая программа «Мы — одна семья!» в парке им. 30-летия Победы; 15:00 — концерт «Рушник дружбы» в парке «Чистяковская Роща»; 17:00 — концерт «Не прощайтесь с любимыми» в парке им. 30-летия Победы; 18:00 — концерт в парке «Солнечный Остров»; 18:00 — мастер-класс по шаромоделированию в парке «Солнечный Остров».

5 июля:

11:00 — мастер-класс по рисованию «Моя семья» в парке им. 30-летия Победы; 11:00 — мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги в парке «Городской Сад»; 17:00 — концерт «Дарите любимым улыбки» в парке «Солнечный Остров»; 17:00 — концерт «Самое главное в мире — это семья и любовь» в парке «Городской Сад»; 18:00 — концерт «Моя семья — моя Россия!» в парке «Солнечный Остров»; 18:00 — концерт «Лебединая верность» в парке «Городской Сад».

7 июля:

17:00 — пешеходная экскурсия «Прогулка по Александровскому бульвару» (необходима предварительная запись).

8 июля:

10:00 — праздник «Семь-Я» в сквере Старокорсунский станицы Старокорсунской; 17:00 — фестиваль в Доме молодежи Краснодара; 19:00 — концерт «Под семейным зонтиком» в Центре культуры и досуга поселка Лорис.

11—12 июля — в течение дня 3-й этап чемпионата по пляжному волейболу Детской лиги Краснодара в парке «Солнечный Остров».

В случае неблагоприятных погодных условий в программе мероприятий возможны изменения.