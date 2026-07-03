Краснодар опубликовал афишу празднования Дня семьи, любви и верности

В Доме молодежи Краснодара (ул. Сормовская, 12/11) 8 июля пройдет семейный фестиваль. На мероприятии будут организованы творческие и спортивные площадки, мастер-классы, семейный кинозал, зона настольных игр и музыкальная программа. Начнется фестиваль в 17:00.
Медиахолдинг «Краснодар» 7 июля возле Александровской триумфальной арки организует акцию «Эстафета любви». Все желающие смогут сделать фото с букетом ромашек, рассказать семейную историю любви и получить в подарок эксклюзивную открытку. Фотографии затем опубликуют в сообществе телеканала «Краснодар» во «ВКонтакте».
Также к празднику в краевом центре состоятся церемонии чествования семейных пар, проживших вместе десятилетия, в парках пройдут концерты и различные мероприятия для детей.
Подробная афиша мероприятий:
До 5 июля — выставка декоративно-прикладного творчества «Это у нас семейное» в Сельском Доме культуры поселка Белозерного; выставка детских рисунков «Мы рисуем счастье» в Центре культуры и досуга поселка Лорис.
До 10 июля — выставка рисунков «Семья — это крепость» в Сельском Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской.
4 июля:
11:00 — игровая программа «Мы — одна семья!» в парке им. 30-летия Победы; 15:00 — концерт «Рушник дружбы» в парке «Чистяковская Роща»; 17:00 — концерт «Не прощайтесь с любимыми» в парке им. 30-летия Победы; 18:00 — концерт в парке «Солнечный Остров»; 18:00 — мастер-класс по шаромоделированию в парке «Солнечный Остров».
5 июля:
11:00 — мастер-класс по рисованию «Моя семья» в парке им. 30-летия Победы; 11:00 — мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги в парке «Городской Сад»; 17:00 — концерт «Дарите любимым улыбки» в парке «Солнечный Остров»; 17:00 — концерт «Самое главное в мире — это семья и любовь» в парке «Городской Сад»; 18:00 — концерт «Моя семья — моя Россия!» в парке «Солнечный Остров»; 18:00 — концерт «Лебединая верность» в парке «Городской Сад».
7 июля:
17:00 — пешеходная экскурсия «Прогулка по Александровскому бульвару» (необходима предварительная запись).
8 июля:
10:00 — праздник «Семь-Я» в сквере Старокорсунский станицы Старокорсунской; 17:00 — фестиваль в Доме молодежи Краснодара; 19:00 — концерт «Под семейным зонтиком» в Центре культуры и досуга поселка Лорис.
В случае неблагоприятных погодных условий в программе мероприятий возможны изменения.