Краснодар опубликовал афишу празднования Дня семьи, любви и верности

11:00 — мастер-класс по рисованию «Моя семья» в парке им. 30-летия Победы; 11:00 — мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги в парке «Городской Сад»; 17:00 — концерт «Дарите любимым улыбки» в парке «Солнечный Остров»; 17:00 — концерт «Самое главное в мире — это семья и любовь» в парке «Городской Сад»; 18:00 — концерт «Моя семья — моя Россия!» в парке «Солнечный Остров»; 18:00 — концерт «Лебединая верность» в парке «Городской Сад».